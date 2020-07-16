رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنوفية استعدادا لعيد الأضحى

ترأس، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات خلال أيام العيد، لتلاشي فرص الإصابة بفيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذا تكثيف المتابعة على النظافة.

كما أمر المحافظ مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، والتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لعرض كميات وفيرة من اللحوم وتوفير السلع الأساسية بأسعار اقتصادية للمواطن البسيط لسد احتياجاته خلال أيام العيد .

فيما كلف المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، والتأكد من صلاحيتها للحفاظ على أرواح المواطنين وكذا التنبيه على مديري المجازر بضرورة فتح المجازر طوال أيام العيد مجانا والعمل على تنظيم عملية الذبح والكشف عليها.