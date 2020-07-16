خروج 490 حالة من بنها للتأمين الصحي بعد تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي، عن خروج 490 حالة من المستشفى بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.

وأشار منير، في تصريح له اليوم، أنه يتعافى يوميا بمتوسط 10 حالات يومية ويغادرون المستشفى بعد تقديم بروتوكول العلاج الخاص لهم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

ولفت إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء، بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة في التعامل مع الحالات.