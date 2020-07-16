خالد الجندي: النبي كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي كان يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، مشيدًا بتدريس النصوص الدينية للمسلمين والمسلمين في بعض المواد الدراسية مثل اللغة العربية.

ورد عليه الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc"، إن النبي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا ما يعني أن الدين معاملة.

وقال الشيخ خالد الجندي، إن المسلمين الأوائل خالطوا في هجرتهم الأولى، المسيحيين، ليرد عليه الشيخ رمضان عبدالمعز قائلًا، إن النبي وصف ملك الحبشة مسيحي الديانة بأنه ملك لا يظلم عنده أحد.

وشدد، على أنه يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة أهل الكتاب ويتزوج من بناتهم، مشيرًا إلى أن القرآن درب المسلم على كيفية التعامل مع المختلفين معهم في عقيدتهم.

وواصل: "وجهة نظر القرآن لا تُفرض على غير المسلمين ولا تعني الانتقاص منهم وتحفظ مساحة الخلاف بين المسلم وغيره، ويربي المسلم نفسه على بيان الخصائص التي تختص به العقيدة".