مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 8 رحلات دولية تقل على متنها 1193 مسافرا، من جنسيات مختلفة، قادمين من عدة جهات بالخارج وتم إنهاء إجراءات وصولهم داخل صالات الوصول بالمطار.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار، أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 7 رحلات تابعة للشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، الرحلة الأولى قادمة من فرانكفورت وتقل 118 راكبا، والثانية قادمة من باريس وتقل 129 راكبا، والرحلة الثالثة قادمة من جدة وعليها 133 راكبا، والرحلة الرابعة قادمة من بروكسل وعليها 117 راكبا، والرحلة الخامسة قادمة من إيطاليا وتقل 136 راكبا، والسادسة من الإمارات وعليها 92 راكبا، والسابعة من السعودية وتقل 294 راكبا، كما وصلت رحلة لشركة إير كايرو قادمة من الكويت وتقل على متنها 174 راكبا.

واتخذت سلطات المطار كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، بخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.