وائل الإبراشى: مصر الملاذ والملجأ العربي للخلاص من المحتل الغاصب

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الكلمات التى ألقاها وفد أعيان ومشايخ القبائل الليبية، خلال لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، هزت مشاعر المصريين لأنها أكدت أن مصر هى الملاذ والملجأ في الحصول على الاستقلال من المحتل الغاشم، وتابع: "نحن في ليبيا أمام احتلال تركي واضح".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعوب العربية تلجأ فى قضاياهم العادلة إلى مصر.

وتابع: "إن شاء الله مصر لن تخذلهم وسنخلص ليبيا من المحتل وكافة أطماع المرتزقة والإرهابيين".

وأكد "الإبراشى"، أن الوفد الليبى جاء إلى لمصر من أجل التعبير عن مطالب الشعب الليبى، الذى لا تنفك مصلحته عن مصلحة الشعب المصرى، مضيفا: "مصر كانت ومازالت وستظل هى الملجأ دائماً".

وشدد "الإبراشي"، على أن كلمات الوفد الليبى كانت تصحبها الحماسة الشديدة والوطنية الخالصة، متابعا: "دور مصر دائماً يتمثل فى الدفاع عن الشعوب العربية".