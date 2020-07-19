أهالي "الجبيل" بطور سيناء يوافقون على استراتيجية تطوير القرية

وافق أهالي قرية الجبيل بطور سيناء أمس السبت، على استراتيجية تطوير القرية بعد أن قامت المهندسة إيناس سمير نائب سمير نائب محافظ جنوب سيناء، والمهندس المعماري حمدي سطوحي مصمم خطة التطوير بتكليف من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشرح جميع تفاصيل استراتيجية التطوير لجميع الأهالي باعتبارهم مشاركين أساسيين في مشروع التطوير حيث سيتم تطوير منطقة الجبيل من خلال سكانها الأصليين لتصبح المنطقة نواة تنموية تجذب السياح وترتقي بمستوى قاطنيها.

ويهدف المشروع إلى إحياء القرية من خلال إحياء الصناعات والحرف الأصلية لها توفيرمنطقة ثقافية إستثمارية قاعدتها الإقتصادية الحرف والصناعات القائمة علي التمروالنخل والصيد.

ويهدف أيضا لإنشاء محكى يحكي بطولات أهل الجبيل التاريخية، ورفع القيمة النسبية للقرية، واستقطاع أجزاء من تقسيمات قطع الأراضي حتى يمكن توفير مساحات للأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية وشق الطرق والممرات أو توسيعها، على أن يتم ذلك في أقل حدود ممكنة بحيث ينعكس ذلك على رفع كفاءة وجودة الحياة لسكان وقاطني القرية وأصحاب قطع الأراضي وضع ضوابط للبناء يُلزم بها أهل القرية تختص بنسب ومواد البناء والارتفاعات وغيره مع الحفاظ على عفوية التصميم والتشكيل حتى تنعكس الهوية الثقافية للسكان على الطابع العام للقرية.