خطوات لـ أولياء الأمور لمعرفة نتيجة التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا

خطوات لـ أولياء الأمور لمعرفة نتيجة التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا
كتب:
منى السعيد
04:06 ص | الأحد 19 يوليو 2020
أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، وذلك فور انتهاء التسجيل الالكتروني الذي استمر حتى الـ 10 من يوليو.
وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.
كيفية الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال
يمكن معرفة نتيجة قبول أو رفض الطفل في مرحلة رياض الأطفال من خلال الدخول على الرابط بموقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، خدمات أولياء الأمور، الدخول من هنــــــــــا.
سيتطلب الأمر تسجيل بعض البيانات مثل ..
الرقم القومي للطفل
تاريخ الميلاد
محافظة الميلاد
النوع
ثم الضغط على تسجيل الدخول ، ومعرفة النتيجة.