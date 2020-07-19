خطوات لـ أولياء الأمور لمعرفة نتيجة التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور إمكانية الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، وذلك فور انتهاء التسجيل الالكتروني الذي استمر حتى الـ 10 من يوليو.

وتستعرض "الوطن" خطوات الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021.

كيفية الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال

يمكن معرفة نتيجة قبول أو رفض الطفل في مرحلة رياض الأطفال من خلال الدخول على الرابط بموقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، خدمات أولياء الأمور، الدخول من هنــــــــــا.

سيتطلب الأمر تسجيل بعض البيانات مثل ..

الرقم القومي للطفل

تاريخ الميلاد

محافظة الميلاد

النوع

ثم الضغط على تسجيل الدخول ، ومعرفة النتيجة.