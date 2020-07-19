مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 59 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 8862 من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 56 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية، وعربية، وأسيوية وإفريقية، تقل على متنها 4109 مسافرين.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، تشهد الصالات اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول وذلك بعد عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، وتستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من عدة وجهات، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.