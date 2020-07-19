خالد الجندي: ترك الفسق أهم من فعل الطاعات

بيّن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين الفسق والمعصية، موضحًا أن الأولى هي فعل ما نهى الله عنه، أما المعصية فهي ترك ما أمر الله به.

وأضاف "الجندي" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن القرآن له خصوصية استعمال للمفردات اللغوية والبلاغية، حيث لا يشاركه فيها أحد، ومن ثم فإننا عندما لا نفرق في حديثنا عن المعصية والفسق، فإن نفس الأمر لا ينطبق على القرآن الكريم.

وتابع: "مثلًا عندما نقول زوجته وامرأته، فإن القرآن لا يقول زوجة وامرأته إلا في أوقات معينة تختلف عن بعضها البعض، فالقرآن له خصوصية استعمال، تفرض على الإنسان التفريق بين الفسق والمعصية".

وأردف، أن من يشرب الخمر لا نقول عنه إنه عاص لكنه فاسق، ومن لا يصوم فإنه ليس فاسقًا لكننا نقول إنه عاصٍ، موضحًا أن فعل الفسق أكثر إساءة أدب ووقاحة من المعصية، ومن ثم فإن من يريد أن يتقرب من الله فلا بد أن يكون ذلك من خلال ترك المنكر، وليس فعل الطاعات فقط، وإن لم يستطع شخص ما أن يتخلص من المعاصي، فإننا نقول له إنه يجب أن يستمر في الطاعات إلى جانب المعاصي إن لم يستطع الكف عن المعاصي حتى يهديه الله، فلا يوجد حل آخر، لكن القرآن يرى أن ترك الفسق أهم من فعل الطاعات.