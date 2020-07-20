140 فندقا و121 مخيما يحصلون على شهادة التشغيل بنسبة 50% بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الوضع السياحي بالمحافظة بدأ يعود تدريجيا في المدن السياحية بعدما حصل عددا كبير من الفنادق والمخيمات ومراكز الغوص على موافقة للتشغيل.

وأضاف فودة، أن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة للتشغيل بنسبة 50% بلغت 140 فندقا موزعين على المدن السياحية شرم الشيخ 110، دهب 13، نويبع 5، طابا 5، رأس سدر 6، سانت كاترين 1، موضحا أن عدد المخيمات التي حصلت على شهادة للتشغيل من قبل غرفة السياحة ومديرية الشؤون الصحية بلغت 121 مخيما موزعين كالتالي، شرم الشيخ 1، دهب 75، نويبع 40، سانت كاترين 5.

أوضح المحافظ أن هناك فنادق محلية حصلت على الشهادة وعددها 6، إلى جانب الموافقة على تشغيل 29 مركز سفاري بشرم الشيخ، حصول 10 غواصات على شهادة للتشغيل طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وأكد أن هناك لجان متابعة بصفة دورية تقوم بالمرور على جميع المنشآت التي حصلت على الشهادة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وهي العدد لا يزيد عن 50%، ووجود أدوات للتعقيم، الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع علامات للتباعد، تعقيم كل المعدات والمناطق.

وقدم المحافظ الشكر إلى غرفة السياحة ومديرية الصحة ومجالس المدن على المجهود التي جرى بذلها من أجل حصول الفنادق على شهادة التشغيل لاستقبال السياح، موضحا أن المحافظة استقبلت 4000 سائح منذ بداية يوليو الجاري من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.