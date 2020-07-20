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مطار القاهرة يستقبل 7 آلاف راكب على متن 58 رحلة خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
11:28 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 12260 مسافر خلال الـ 24 ساعة القادمه

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12260 مسافر خلال الـ 24 ساعة القادمه

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم 58 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 7148 مسافر، كما يغادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 5112 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات دولية مختلفة، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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