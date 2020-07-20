تركيب 4 محولات كهرباء و160 عمود إنارة برأس سدر

أكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من مشروعات توصيل الكهرباء بقرية رأس مسلة وتجمعاتها، ضمن المرحلة الأولى من البروتوكول الموقع بين الجهاز المركزي للتعمير ووزارة التنمية المحلية، لتدعم القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى تركيب 4 محولات، و160 عمود إنارة بمشتملاتها، و80 عمود حامل، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

وأوضح أن كافة المشروعات التي تقام بالمدينة حاليًا تسير وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين والمواطنين من فيروس كورونا المستجد.