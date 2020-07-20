الطب البيطري بدمياط والجيزة: الذبح مجاني بمجازرنا وممنوع خارجها

قال الدكتور إيهاب شكري مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة دمياط، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بالنسبة لجميع الأطباء البيطريين في المحافظة، كما أن المجازر مستعدة لعيد الأضحى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نفتش عن التحايل والغش ونحرر محاضر للمخالفين، بواسطة لجان ثلاثية، ونرصد مخالفات الغش التجاري، مثل الغش في الميزان والحالات المرضية".

وتابع: "نناشد جميع المواطنين باستشارة الأطباء البيطريين والكشف عليها بالمجان أثناء الشراء وذلك من خلال التوجه إلى أقرب وحدة بيطرية للحصول على مشورتهم".

وتابع: "نفتح مجازرنا بالمجان للذبح داخلها، والذبح في الشوارع ممنوع، وسنفتح في أول 3 أيام العيد بالمجان".

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بالنسبة للأطباء البيطريين، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه برفع حالة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "أوقفنا الإجازات بداية من 1 يوليو، ونطمئن على حالة المجازر وأنها مؤهلة لاستقبال الذبائح، ونتيح الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم".

وتابع، أنه جرى التنسيق مع المحليات والأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ أساليب النظافة اليومية، والتفتيش على اللحوم المذبوحة خارج المجازر.