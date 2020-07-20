مصرع مساعد شرطة أسفل عجلات قطار بالمنوفية

لقي مساعد شرطة مصرعه، إثر سقوطه أسفل قطار القاهرة - طنطا بمحطة سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وبالعرض علي النيابة أمرت بدفن الجثمان.

وتلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع مساعد شرطة إثر سقوطه أسفل قطار خط "القاهرة - طنطا"، بمحطة سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وحُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وبالعرض عليها أمرت بدفن الجثمان.