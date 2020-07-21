عمليات الثانوية بالغربية: طالب يحاول تمزيق كراسة إجابة التربية الوطنية

أكدت غرفة العمليات والطوارىء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، عدم ورود أي شكاوى من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة، عقب امتحاني مادتي الجبر والهندسة الفراغية والتربية الوطنية، على مستوى 122 لجنة بقرى ومراكز المحافظة .

وكانت حالة من السعادة الغامرة والفرحة ظهرت على وجوه آلاف الطلاب والطالبات بسبب سهولة أسئلة "الجبر والهندسة الفراغية " و"التربية الوطنية"، فضلا عن حرص أولياء الأمور على احتضان ذويهم فرحا بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، كما تمنوا النجاح وتحقيق الدرجات العليا لذويهم.

ورصدت غرفة العمليات والطوارىء شروع أحد طلاب الصف الثالث الثانوي في تمزيق كراسة إجابة التربية الوطنية خلال تسليمها للجنة الشهيد هاني لاشين الثانوية بنين بإدارة كفرالزيات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الطالب المخالف.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفقد اليوم الثلاثاء، لجان الثانوية العامة بمدينة طنطا، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

واطمأن محافظ الغربية، على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تأمين اللجان، موضحا أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والإشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم أو تكدس أمام اللجان.