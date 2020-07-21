"فتاة فرشوط" باكية: "القضاء العادل أنصفني.. ووالدي كان عايز يضيع حقي"

عبرت "فرحة" الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة شروط"، عن سعادتها بقرار محكمة جنايات نجع حمادي، بإحالة المتهمين الثلاثة باغتصابها إلى مفتي الجمهورية.

وأضافت "فرحة" أن الحكم كلل جهدها ومثابرتها في ظل الضغوط التي واجهتها على نحو عامين كاملين، من قبل ذوي المتهمين ووالدها الذي كان يرغب في التنازل عن حقها في القضية مقابل مبالغ مالية.

وانهمرت في البكاء من شدة الفرحة بعد الحكم الذي أنصفها، قائلا" الحمدلله القضاء أنصفني".

ووجهت "فتاة فرشوط" الشكر لوسائل الإعلام والقضاء الذي منحها حقها بإصدار هذا الحكم.

وقررت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، إحالة ثلاثة متهمين، لمفتي الجمهورية في التهم الموجهة إليهم باغتصاب واختطاف فتاة قاصر، والشروع في قتلها وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فرشوط".

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي.ك.ا" 21 عاما، وشقيقه "محمد" 19 عاما، و"مصطفى.ر.ع" 22 عاما، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة.ع.ر" 17 عاما، طالبة، بإحدى المناطق الزراعية. وجرى إحالة المتهمين للنيابة العامة في القضية التي حملت رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز فرشوط.