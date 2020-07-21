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محمود مسلم

غياب 78 طالبا عن آخر امتحانات الثانوية العامة بالمنوفية

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الوطن
07:22 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الامتحانات

الامتحانات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن امتحانات الثانوية العامة التي انتهت اليوم الثلاثاء، جرت في ظل إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت المقبل.

وصرح الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان مادتي الجبر والهندسة بلغ 5305 طلاب، حضر منهم 5227، وتغيب 78.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع، ومنها استدعاء سيارة الإسعاف لطالب اُشتبه بإصابته بالزائدة بمدرسة فاطمة الزهراء بتلا، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طالب قام بتمزيق ورقة الإجابة بمدرسة السادات ث بميت أبو الكوم بتلا.

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