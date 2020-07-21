تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة علاج أمراض القلب المبكر بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة "سلامة قلبك"، للكشف على حديثي الولادة والأطفال والشباب ومرضى روماتيزم القلب والبالغين ومرضي الذبحة الصدرية وجلطات القلب.

وتضم اللجنة الدكتور علاء الغمراوي رئيسًا، وعضوية كل من مديري مديريات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وقال محافظ الغربية، إن اللجنة تختص بتنظيم ندوات توعية بمشاركة المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام والجهات التنفيذية بالمحافظة، ممثلة في مديريات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

أوضح الدكتور طارق رحمي أنه جاري شراء الأجهزة التي سيتم من خلالها تطبيق النموذج الإرشادي الذي تمت الموافقة عليه بدعم من أكاديمية البحث العلمي، مشيرًا الي أنه تم توجيه مديرية الصحة بالغربية لتحديد أماكن الفحص بالمشروع، وتقسيمه الي مراحل، علي أن يتم تطبيق المشروع نهائيًا بعد المرحلة الاسترشادية علي عدة مراحل بالمحافظة.

وأضاف محافظ الغربية، أن تدشين المبادرة سيتم وفقًا للجدول الزمني خلال شهري يناير، في حين توزع الأجهزة وتسليمها الي مديرية الصحة في شهر مارس المقبل.