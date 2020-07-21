شوقي: اكتشاف17 إصابة بكورونا في صفوف طلاب الثانوية منذ بداية الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 22 مليون طالب مصري في مرحلة التعليم قبل الجامعي حصلوا على الخدمة التعليمية كاملة وانتقلوا إلى المرحلة التالية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "نمتلك من القدرات والخبرات تجعلنا قادرين على تنفيذ منظومة تعليمية كبيرة الحجم مثلما حدث في المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية والامتحانات في اللجان وكل هذه الأشياء من إيجابيات المرحلة الماضية".

وأردف أن 17 طالبًا بالثانوية العامة أصيبوا بفيروس كورونا منذ 21 يونيو الماضي، كما أشتبه في 322 حالة أخرى، بالإضافة إلى 14 حالة مخالطة، أما المراقبين فأصيب شخصين منهم و47 حالة اشتباه و11 مخالطًا، أم الإداريين فلم يصب منهم أي شخص بينما تم اكتشاف 8 حالات اشتباه.

وأوضح ان الإصابات في صفوف الطلاب، لم تحدث أثناء خوضهم للامتحانات، لكن المدارس فضلت عدم حضورهم الامتحان بسبب قدومهم مصابين إلى اللجان، ومن ثم فإنهم سيحصلون على فرصهم كاملة في امتحانات الدور الثاني.