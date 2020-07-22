ضبط 1234 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

· ضبط (1234) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المثلجات بدائرة مركز شرطة المنتزه أول (بمحافظة الإسكندرية ) لحيازته (2,026 طن سلع غذائية " شيكولاته – مكسبات طعم ورائحة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق .. مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول المنتزه ثالث (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1,066 طن سلع غذائية "زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام") غير صالحة للإستهلاك الآدمى .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول التجمع الأول (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 10000قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر – الضغط – العظام – القلب" مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا (1496) عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة – كحول") مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة سوهاج أول العبور (بمحافظة القاهرة ) (لعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وتجميعه (56000) لتر " سولار – بنزين 92 ،95 " للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى ) .. قدرت بقيمة مالية (409000) جنيهاً .

· ضبطمالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة سوهاج أول شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لتصرفه فى ( 11,750 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82 % ) قام المذكور بالتصرف ببيعها بالسوق السوداء .. قدرت بمبلغ مالى ( 64037) جنيه.

· كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (225) قضية بإجمالى مضبوطات (17400) عبوة سجائر.

Û ضبط ( 4 قضايا تهريب أبرزها "بضائع أجنبية الصنع – أقمشة – مستحضرات تجميل") بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من 450 ألف جنيه.