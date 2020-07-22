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إزالة 301 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

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عمرو رجب
12:03 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
ازالة تعديات

ازالة تعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار أعمال الموجة 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأشار محافظ بني سويف، اليوم، إلى ازالة 33 حالة تعد جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإزالة الى 301 حالة منذ بدء الموجة 16 وحتى اليوم اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم.

 

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