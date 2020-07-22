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محمود مسلم

إطلاق منظومة ميكنة الايصالات وحوافظ التوريد بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
10:10 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم اجتماعًا بحي غرب مع محمود عبدالعظيم عضو اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية بشأن استكمال إجراءات اعتماد إيصالات السداد المميكنة وحوافظ التوريد المميكنة، والمستخرجة من المراكز التكنولوجية.

حضر الاجتماع محمود عبدالعظيم بناء على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات الماليه بدفع عملية التحول الرقمى بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة وخاصة في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

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