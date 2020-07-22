إطلاق منظومة ميكنة الايصالات وحوافظ التوريد بالقليوبية

عقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم اجتماعًا بحي غرب مع محمود عبدالعظيم عضو اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية بشأن استكمال إجراءات اعتماد إيصالات السداد المميكنة وحوافظ التوريد المميكنة، والمستخرجة من المراكز التكنولوجية.

حضر الاجتماع محمود عبدالعظيم بناء على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وتعليمات المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات الماليه بدفع عملية التحول الرقمى بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة وخاصة في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.