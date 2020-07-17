"خائن ووضيع وحقير".. بسمة وهبة تتحدث عن شخص يدعم تركيا ضد مصر

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، خلال فقرة "دبوس الشك"، عن شخص "خائن"، وقالت إنه يبيع بلده للحصول على منصب يملأ جيبه بالنقود، كما أنه لا يهمه مصلحة بلده.

وأضافت وهبة خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "آخر ما يمكن أن أصدقه، أن أرى بلدي تخوض حربًا شرسة ويتم التحريض ضدها، ونرى مواطنا يحمل الجنسية المصرية ولد وتربى في خير هذا البلد، ويكتب لدعم أردوغان ضد مصر، كما أنه "وضيع" للدرجة التي تجعله يشكك في جيش بلده، و"حقير" للدرجة التي تجعله يتعمد التحدث بمعلومات خاطئة لكي يضرب وحدة الشعب المصري.

وتابعت: "اللي زي ده ميعرفش يعني إيه شرف، اللي زيه يستحق الإعدام لأنه يطعن بلده في ظهرها، في عز الحرب".