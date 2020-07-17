بسمة وهبة تمنح "دبوس الشرف" لوزير الداخلية: "يستحق 1000 واحد"

أثنت الإعلامية بسمة وهبة، على اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال فقرة "دبوس الشرف"، من برنامجها "كل يوم" الذي تقدمه عبر شاشة "ON E".

وقالت "وهبة" خلال حلقة اليوم من البرنامج، إن الوزير يستحق 1000 "دبوس شرف"، بسبب الهدوء والاستقرار وعملية التطوير والتجديد وتسهيل خدمات المواطنين، بخلاف "الدور العظيم"، الذي قام به رجال الوزارة خلال أزمة كورونا، سواء الدور الإنساني وتنفيذ الحظر، حيث تعاملوا بإنسانية ووفرت الوزارة خدمات للمصابين.

وأضافت الإعلامية: "الوزارة ماشية زي الساعة وفق برنامجها الزمني لتطوير أقسام الشرطة، وليس المهم هنا تطوير الشكل أو المظهر الحضاري فقط، لكن المضمون ووسائل تقديم الخدمات المواطنين ومكاتب حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الإلكترونية، وتقديم المواد الغذائية للمواطنين البسطاء في المناطق النائية".