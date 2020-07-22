محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ 52 حالة تعدي على أملاك الدولة بالسادات

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تنفيذ إزالة فورية لـ 52 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بمنطقة الخطاطبة المحطة بمركز السادات، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون.

وكشف محافظ المنوفية عن إزالة 490 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق أعمال الموجة لإزالة التعديات، حيث جرى تنفيذ إزالة 307 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 47249 متر وإزالة 183 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 176 فدان و5 قراريط و11 سهمًا.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مؤكدًا تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.