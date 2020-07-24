مصر للطيران تستقبل 3000 مسافر من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

سيرت االشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، 20 رحلة جوية، تقل على متنها 3000 مسافر من جنسيات مختلفة، وذلك بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس أبابا»، ورحلتين جويتين إلى «دبي وأبوظبي وبيروت»، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من «المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - الدمام - الكويت»، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 3000 راكب.