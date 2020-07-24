رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تستقبل 3000 مسافر من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

الشركة الوطنية سيرت 20 رحلة جوية أمس الخميس

كتب:

أيمن حمزة
07:49 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
مصر للطيران تعلن : إستقبال 3000 مسافر من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصر للطيران تعلن : إستقبال 3000 مسافر من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سيرت االشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، 20 رحلة جوية، تقل على متنها 3000 مسافر من جنسيات مختلفة، وذلك بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «لندن - تورونتو - نيويورك - أثينا - باريس - ميلانو - الشارقة - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - بانكوك - جوانزو - مسقط - أديس أبابا»، ورحلتين جويتين إلى «دبي وأبوظبي وبيروت»، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من «المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - الدمام - الكويت»، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 3000 راكب.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران للشحن تبدأ تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطار جون كنيدي بنيويوك

رئيس "مصر للطيران" للعاملين: القادم أفضل رغم أزمة كورونا

مصر للطيران تنقل 2000 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصر للطيران تسير 13 رحلة طيران اليوم

"مصر للطيران": تسيير 15 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة

زيادة رحلات مصر للطيران إلى 25 وجهة دولية أول أغسطس

مصر للطيران: لم نرفع أسعار التذاكر رغم جائحة كورونا

مصر للطيران: عدد الرحلات اليومية سيزيد إلى 30 مطلع أغسطس المقبل

مصر للطيران تسيّر 9 رحلات دولية اليوم

"مصر للطيران" تسير اليوم أولى رحلاتها إلى السودان