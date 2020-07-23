ضبط شخص استولى على أموال عاملين بالخارج بدعوى إستبدالها من الدولار وتوصيلها لذويهم

فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (شخصَين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج).. بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها").. بالإستيلاء على أموالهم عقب قيامه بإستلامها منهم بإحدى الدول العربية لتسليمها لذويهم داخل البلاد.

بالتحرى والفحص تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بإحدى العملات الأجنبية بزعم إستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لذويهم داخل البلاد مقابل عمولة.. إلا أن المتحرى عنه قام بالإستيلاء على المدخرات الخاصة بالشاكيين لنفسه وعدم تسليمها لذويهم والتى بلغ إجماليها (734000 ) سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.