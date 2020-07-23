ضبط 1210 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1210) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن ثلاجه غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,442 طن "أسماك مكرونة –أسماك باسه") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 3 طن "أرز تموينى") غير مطابقة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب، تمهيداً لتوزيعها للمجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليها لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، متربحاً من جراء ذلك ومهدراً أموالاً طائلة من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل .

ضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة سوهاج أول العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (10.125 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة - عدس") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

ضبط المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول العاشر من رمضان أول (بمحافظة الشرقية) لحيازته (5,900 طن "منظفات صناعية") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل عبوات وبراميل مغشوشة ومقلدة تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول السيدة زينب (بمحافظة القاهرة ) لحيازته (8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى - ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (171) قضية بإجمالى مضبوطات (4233) عبوة سجائر.

ضبط (صاحب ثلاجة لحوم غير مرخصة) كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية – لحيازته كمية قدرها ( 3,955 طن "دواجن - مفروم – هياكل" - 459 كيلو جرام "لحوم") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط (صاحب محل جزارة) كائن بدائرة قسم شرطة المطرية – لقيامه بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وحيازته (22 كيلو جرام "لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية - 25 كيلو جرام "لحوم مستورده مجهولة المصدر") وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.