ضبط لحوم فاسدة ومصنعين بدون ترخيص في حملات بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والقرى، برئاسة المحاسب خالد النمر رئيس المدينة، ما أسفر عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة بعزبة منشأة عبدالمنعم رياض التابعة للوحدة المحلية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون برئاسة الأستاذ سامى سرور بضبط مصنع للكيماويات وإدارته بدون ترخيص بقرية طليا، وتبين أن المصنع مقام داخل مزرعة دواجن، وأنه تم إلغاء الترخيص ومزاولة النشاط به.

وتحفظت الحملة على كميات كبيرة من التنر والمنظفات ومواد كيمائية أخرى مجهولة المصدر، وكذلك على جميع المواد والخامات المستخدمة فى التعبئة، وحُرر محضر بالواقعة.

كما ضبطت الحملة 176 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تم ذبحها خارج المجزر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.