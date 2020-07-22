ضبط 1376 كيلو مقرمشات فاسدة في مصنع "سناكس" غير مرخص بالمنوفية

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، من ضبط مصنع مقرمشات "سناكس" غير مرخص بقرية المصالحة بشبين الكوم.

جرى تشكيل لجنة برئاسة علي السبع رئيس مكتب الأغذية، وعضوية المفتشين علي خلف الله، ومحمد عباس، ومحمد سلمون، وعلاء سعيد، وتحت إشراف إدارة مراقبة الأغذيه بالمديرية.

وجرى ضبط 1376 كيلو جرام مقرمشات (سناكس) مجهولة المصدر داخل المصنع، كما جرى سحب عينات من الأغذية الموجودة بالمصنع وإرسالها للمعمل.