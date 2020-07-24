994 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء غدا

يؤدي 994 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية بمختلف أقسامها "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، بمحافظة جنوب سيناء، الامتحانات النظري غدًا السبت، وسط إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى رش وتعقيم جميع اللجان، ووضع جهاز تعقيم على مدخل كل لجنة، وكاشف حرارى، وكميات من الكمامات، وقفازات الأيد، لتوزيعها على المعلمين والطلاب، إضافة إلى جهاز تعقيم الأحذية ووضع واقي بلاستيكي عليها.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى وضع علامات استرشادية ليقف عليها الطلاب، ومنع التكدس والحفاظ على التباعد، والتشديد على عدم السماح لأي من الطلاب والمعلمين بالدخول لجان الامتحانات دون ارتداء الكمامة، وتعقيم اللجان عقب الانتهاء من الامتحانات.

وأكد أنه من المقرر، أن يؤدي الامتحانات 994 طالبًا وطالبة داخل 13 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية.