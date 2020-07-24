رئيس التحرير

محمود مسلم

"مصر للطيران" تسير اليوم 40 رحلة تقل على متنها 4000 مسافر

كتب:

أيمن حمزة
12:12 م | الجمعة 24 يوليو 2020
مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة تقل على متنها 4000 مسافر من جنسيات مختلفة

مصر للطيران تسير اليوم 40 رحلة تقل على متنها 4000 مسافر من جنسيات مختلفة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن رحلات الشركة تشهد، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية.

وأكدت الشركة خلال بيان لها أنها رحلاتها ستشهد اليوم الجمعة 24 يوليو أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو حيث من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي ورحلتين إلى أبوظبي وميلانو"، بخلاف رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة وأسوان" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر" ورحلتين جويتين إلى "الكويت ومسقط".

ولفت البيان إلى أن الرحلات الـ 40 من المنتظر أن تقل 4000 مسافر من جنسيات مختلفة.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 99 رحلة خلال الـ 24 ساعة الماضية

اليوم.. مطار القاهرة الدولي يستقبل 129 رحلة تقل 8716 مسافرا

وزيرا الطيران والسياحة والآثار يتفقدان متحف مطار القاهرة الدولي

مطار القاهرة الدولي يستقبل 15 رحلة خلال اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 107 رحلات طيران خلال الـ 24 ساعة الماضية

مطار القاهرة الدولي يستقبل 800 مسافر من جنسيات مختلفة