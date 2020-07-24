"مصر للطيران" تسير اليوم 40 رحلة تقل على متنها 4000 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن رحلات الشركة تشهد، اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية.

وأكدت الشركة خلال بيان لها أنها رحلاتها ستشهد اليوم الجمعة 24 يوليو أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات منذ استئناف الرحلات الجوية الدولية المجدولة في أول يوليو حيث من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي ورحلتين إلى أبوظبي وميلانو"، بخلاف رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة وأسوان" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر" ورحلتين جويتين إلى "الكويت ومسقط".

ولفت البيان إلى أن الرحلات الـ 40 من المنتظر أن تقل 4000 مسافر من جنسيات مختلفة.