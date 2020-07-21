عماد أديب: لا يجب الوثوق في أي قوة دولية.. "العالم مصاب بسيولة"

قال الكاتب الصحفي عماد أديب، إنه لا يجب الوثوق في أي قوة دولية أثناء خوض الحرب في ليبيا، مشيرًا إلى أن الثقة تكون في البرلمان والشعب بعد الله عز وجل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on": "لن ينفعنا أي إنسان، نحن الآن في حالة سيولة، الرئيس الأمريكي مستغرق في الانتخابات الأمريكية، وأوروبا ممزقة ومنقسمة على نفسها، وهو انقسام مصالح بترولية، أما روسيا فهي تاجر شاطر، والصين منغلقة على نفسها فيما تهتم به، وبريطانيا آخر من يدخل اللعبة دائمًا لكي يحرز الأهداف".

وتابع أن الذي يجب أن تثق فيهم مصر هم الشعب والبرلمان والحلفاء الدائمين في الإمارات والسعودية ومعسكر الاعتدال.

وأردف أن الصراع ليس بين دول فقط، لكنه بين شركات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية وغيرها من شركات البترول الدولية، حيث إنه صراع على الطاقة بشقيها النفط والغاز.

وأشار: "هذا بالإضافة إلى أن ليبيا ملاصقة لمصر، ومن يريد أن ينتقم من جيش مصر الذي أيد شعبه في 30 يونيو 2013، فإنه يضر الحدود البرية المصرية ويرهق الأمن القومي المصري ويستنزف موارده".