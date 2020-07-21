أديب: لا تحدثني عن مترو أو رغيف عيش.. يجب أن نتكاتف مع الدولة

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن قرار الحرب صعب للغاية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه لا مجال للمعارضة الآن، وخاصة أن مصر تخوض معركة وجود على الحدود الغربية.

وتابع "أديب": "لا تحدثني عن مترو اتأخر أو كورونا أو رغيف عيش، أؤمن دائما بالمعارضة وحق النقد لأنها السبيل للإصلاح، لكن حينما يكون الجنود والضباط على الحدود يدافعون عن شرف الأم، يجب أن نتكاتف ونقف معهم".