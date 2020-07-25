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محافظ الغربية: انتهاء 70% من أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

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احمدفتحي ورفيق ناصف
06:12 م | السبت 25 يوليو 2020
محافظ الغربية:انتهاء من 70% من اعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

محافظ الغربية:انتهاء من 70% من اعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أعمال التطوير الجارية بمسار العائلة المقدسة بسمنود.، مشيرا الي أنه تم الانتهاء من 70% من الأعمال.

ووجه محافظ الغربية رئيس مدينة سمنود بسرعة الانتهاء من توفير سوق للباعة المتواجدين بشارع المسار ونقلهم قبل الانتهاء من اعمال التطوير، وكذلك رفع جميع الاشغالات من علي الطريق الدائري المحله / سمنود، كما استمع الي شكاوي بعض المواطنين وعلي الفور امر الجهات المعنية بحلها ، واثناء الجولة تم تحرير  محضر اتلاف رصيف واشغالات لعدد 2 محل تجاري.

كما أجري الدكتور طارق رحمي ونائبه الدكتور أحمد عطا جولة تفقدية للمنطقة الصناعية بالمحلة الكبري وما تم انجازه من اعمال، كما تفقدا الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية والذي يبلغ طولة 1200 متر.، حيث وجه المحافظ المقاول المسئول عن عملية رصف الطريق بسرعة الانتهاء من  أعمال الرصف في موعد اقصاه. شهر من الان .

 وطالب المحافظ من رئيس مركز ومدينة المحلة برفع الاشغالات والاتربة الموجودة علي جانبي الطريق، كما تفقدا  الأعمال الانشائية للمبني الإداري بمجزر حصة شبشير ،  ومصنع تدوير القمامة ومتابعة اعمال السور الجاري تنفبذه حول أرض المصنع لحماية المعدات الموجودة به.

 

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