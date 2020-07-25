سوشيال ميديا ورسائل موبايل.. أبرز أشكال الدعاية الانتخابية بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية تحركات موسعة من مرشحي مجلس الشيوخ المراكز والمدن، حيث عقد بعض المرشحين لقاءات مع المواطنين وتعليق اللافتات الانتخابية في الشوارع، ويعمل عدد كبير من المرشحين على تجهيز الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عمر صابر، مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية ومدير نادي صحي في شرم الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيعتمد في الدعاية الإنتخابية علي التواصل مع الناخبين عن طريق جمع أرقام هواتف المواطنين من الأصدقاء وإجراء الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية بجانب استخدام الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت زينب درويش مرشحة مجلس الشيوخ في المنوفية وزوجه بالتربية والتعليم، أنها تخوض لأول مرة انتخابات، مضيفة أنها شكلت حملة انتخابية من الشباب وتعتمد في دعايتها علي مواقع التواصل الإجتماعي والتعريف بنفسها للمواطنين، مضيفة أنها تعتمد في الأساس على التشابك الوثيق مع المدرسين ودعمهم لها.

فيما قال عمرو كمال مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية والموظف بالإذاعة والتليفزيون، أن الداعمين له قرروا دعمه بـ12 ألف صورة له بهدف لصقها في الشوارع كنوع من الدعم له دون أن يتكلف أي شئ، مضيفًا أنه سيعتمد على مكبرات الصوت، واللافتات في الشوارع كجزء من حملته الانتخابية.

الجدير بالذكر أن 27 مرشحا لمجلس الشيوخ في المنوفية يتنافسون على 4 مقاعد في النظام الفردي على مستوى المحافظة، وتشهد المحافظة تنوعا في المرشحين بين المرأة والشباب والأحزاب المختلفة.