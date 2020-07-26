التحقيق في اتهام مواطن لمستشفى تعليمي بنها بالإهمال في تقديم الخدمة لشقيقه

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يشكو من عدم تقديم خدمة طبية لشقيقه المريض المتواجد بمستشفى بنها العام بحالة خطيرة عبر فيديو مصور بثه المواطن.

وأوضح المواطن، خلال الفيديو، أن الطاقم الطبي والتمريض المتواجد بالمستشفى في ذلك الوقت تركوا شقيقه محمولا على "الترولي" بحالة خطيرة جدًا ولم يستجيبوا لتوسلاته بتقديم العلاج له.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية محمود مدير المستشفى، أن الفيديو المتداول محل تحقيق، مشيرة إلى أنه بسؤال المدير الإداري للمستشفى والذي كان متواجدا وقت الواقعة أكد أنه تم تقديم الخدمة الطبية للمريض المتواجد في ذلك الوقت وطلب منه الطبيب عمل أشعة مقطعية وفوجئ الجميع برد فعل شقيقه والمصاحب له، مؤكدة أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.