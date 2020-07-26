ضبط عاطل وسيدة كونا عصابة للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، وسيدة لها معلومات جنائية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في مجال النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بـ"إحدى الهيئات"، وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبحوزتهما كارنيه "منسوب صدوره لذات الهيئة المشار إليها، مثبت به صورة المتهم" – كارنيه آخر "منسوب صدوره لذات الجهة، مثبت به صورة المتهمة" و12 محضر تسليم وحدة سكنية بأسماء مختلفة "منسوب صدورهم لذات الجهة" و5 محاضر تسليم وحدة سكنية خاليين من البيانات "منسوب صدورهم لذات الجهة" و 5 صور بطاقات رقم قومى خاصة بالمجنى عليهم "جميعهم مزورين").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 حوادث نصب بذات الأسلوب وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم، وأضافوا بعدم علمهم بتعرضهم لواقعة النصب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.