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محمود مسلم

مطار القاهرة يستقبل 3741 مسافرا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
02:23 م | الإثنين 27 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 3741 مسافر من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3741 مسافر من جنسيات مختلفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، 26 رحلة دولية تقل على متنها 3741 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر عن أنّ صالات الوصول استقبلت 26 رحلة دولية قادمة من فرانكفورت وأمستردام وبيرجامو وأثينا وجنيف ودبى والشارقة والرياض وجدة، والعديد من الوجهات العربية.

وخضع ركاب الرحلات القادمة للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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