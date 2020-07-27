ارتفاع درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية، نزول الشبورة المائية صباحا، والطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري 80%.

وتوقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع توقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لإضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون رعدية أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يسود ليلا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء فهي كما يلي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 25

مطروح 30 22

سوهاج 41 26

قنا 44 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

كانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العام للأرصاد الجوية، أكدت ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف بين 37 لـ38 درجة فقط وليس 50 كما يردد البعض على فيس بوك، بالنسبة للقاهرة، وتستمر يومىي الجمعة والسبت أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابعت في تصريحات صحفية اليوم، أنّه بالنسبة لجنوب البلاد ستصل درجة الحرارة بين 46 إلى 47 درجة، وهو أمر معتاد عليه في جنوب مصر، موضحة أنّه بداية من الثلاثاء، سيشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية لارتفاع درجة الحرارة في بعض المناطق، بينما تتراوح درجة الحرارة بالبحر المتوسط من 30 إلى 31 درجة، وفي شرم الشيخ 29 درجة، عكس البحر الأحمر الذي يشهد ارتفاعا نسبيا عن ذلك، رغم أنّ الرطوبة مرتفعة أكثر في البحر المتوسط.