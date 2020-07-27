"هل تنحسر أزمة كورونا بمصر في 15 أغسطس؟".. مستشار الرئيس يجيب

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، حقيقة ما أثير عن انحسار أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، في 15 أغسطس المقبل.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "نتمنى هذا بإذن الله، والحقيقة الفضل يعود للبلد كلها، الرئيس والحكومة ورئيس مجلس الوزراء، ولكم كإعلام فقد قمتم بدور كبير جدًا في هذه القضية".

وأضاف مستشار الرئيس، أن شدة الإصابات تقل، كما تقل أيضًا أعداد الحالات التي تحتاج الذهاب إلى المستشفيات والرعاية المركزة والتنفس الصناعي وأرقامها مبشرة.

وتابع: "نتمنى السيطرة الكاملة على هذا الفيروس، وأؤكد أنه ما زال موجودًا فيجب الاستمرار بشدة في اتباع كل أساليب الوقاية والاحتراز حتى نتغلب تماما على هذا المرض".