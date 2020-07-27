"الأوقاف" عن شائعات الجماعات الإرهابية بشأن "جمعة": كذب وافتراء

أكدت وزارة الأوقاف أن جماعات الفتنة والضلال اعتادت بث الأكاذيب وليس بمستغرب منها الكذب، حيث نشرت بعض صفحات الجماعات الإرهابية المجرمة افتراء وكذبا ما نسبته إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يتوضأ مرة واحد في اليوم ترشيدًا للمياه، وهو كذب محض وافتراء ليس بغريب على هذه الجماعات وعناصرها المجرمة.

وأوضحت أن السنة هي استحباب الوضوء لكل صلاة، مع التأكيد على عدم الإسراف في استخدام المياه ولو كان الإنسان على نهر جارٍ، انطلاقا من سنة نبينا عندما مر على سيدنا سَعْدٍ بن أبي وقاص وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: (مَا هَذَا السَّرَفُ ؟) فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ).

وأكد المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أن مشاركة ما لم يتحقق الإنسان من صدقه هو مشاركة في الكذب والافتراء، ورب العالمين (عز وجل) يقول في كتابه العزيز: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "كَفَى بالمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ".