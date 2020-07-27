بالأسماء.. 30 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بـ"الشيوخ" في الغربية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإدارى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابى، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا علي المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.

وتنشر "الوطن" أسماء 30 مرشحا يتنافسون علي المقاعد الفردية بمحافظة الغربية

1 احمد على حماد الأمين المساعد للحزب مستقبل وطن

2 العقيد إيهاب الهرميل مرشح حزب مستقبل وطن

3 المهندس عمرو السعيد فهمي مرشح حزب مستقبل وطن

4 محمود عبد الله حسين مرشح حزب مستقبل وطن

5 الكابتن أحمد الشعراوي مرشح حزب الشعب الجمهوري

6 الدكتور أحمد الصاوى نائب مدير معهد أورام طنطا

7 المهندس طارق صلاح مندور مرشح مستقل

8 احمد مصطفي محمد الجميزي مرشح مستقبل

9 إبراهيم حسين عبد الرحمن البوشي مرشح مستقل

10 شاكر محمود العدوي عمارة مرشح حزب التحرير المصري

11 طه السيد عبد الهادي عبد العال مرشح مستقل

12 الدكتورة شيماء دومة صيدلانية مرشح مستقل .

13 عبد القادر فهمي الكيلاني مرشح مستقل

14 عمرو فكري علي مرشح مستقبل

15 عبد الله محمد القدح مرشح مستقل

16 عمرو شعبان محمد مرشح مستقل

17 أسامة السيد محمود يوسف مرشح مستقل

18 فتحي ثابت عبد الموجود علي مرشح مستقل

19 أمال محمود عمر مرشح مستقل

20 مصطفي ابراهيم علي عبد الباقي مرشح مستقل

21 عبد الخالق محمد عبد الخالق مرشح مستقل

22 الدكتور متولى ابو رية مرشح مستقل

23 محمود علي شوقي زيدان مرشح حزب الحركة الوطنية

24 سلامه عبد الرسول فرحات الصباغ مرشح مستقل

25 محمد محمد جلال الدسوقي الفقي مرشح مستقل

26 السيد عبد النبي أحمد موج مرشح حزب الحركة الوطنية

27 محمد مصطفي غازي زيدان مرشح مستقل

28 الدكتور حسام عبد المجيد الشيخ مرشح مستقل

29 بيومي محمد سالم الغول مرشح مستقل

30 ياسر نبيه الجمل مرشح مستقل