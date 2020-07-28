"أهالي جبل العفش" من مناطق الخطورة الداهمة إلى مساكن الروضة بالغردقة

انتهت محافظة البحر الأحمر أمس الاثنين من تسليم عدد 26 وحدة سكنية من وحدات بديلة العشوائيات لمستحقيها من أهالي منطقتي مجاهد وجبل العفش غير الآمنة بمدينة الغردقة.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر سعياً من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.

استهدف المشروع إنشاء عدد 250 بيتا ملحقا به حوش بمساحة إجمالية 150مترا لكل بيت، وعدد 600 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة،

وتم تسليم الأهالي عدد من الوحدات لمستحقيها وذلك بناء على القرعة العلنية التي أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم في التاسع من شهر يوليو الجاري وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم للقاعات والتزام بارتداء الكمامات الواقية، وسيتم تسليم باقي الوحدات لمستحقيها تباعاً بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

والمساكن بديلة العشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة، وهي عبارة عن عمارات سكنية ومنازل كاملة التشطيب، يتخللها منطقة خدمات، كما وزعت محافظة البحر الأحمر كرتونة مواد غذائية وأنبوبة بوتجاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبيعي.

وقامت المحافظة بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة.

وكلف محافظ البحر الأحمر مجلس مدينة الغردقة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، مشدداً على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم، كما وجه بتوفير سيارة لبيع الخضروات والفاكهة بالمساكن الجديدة. كشف محافظ البحر الأحمر أن ملف ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين.

وأشار أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلاً من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.

وطالب المواطنون محافظ البحر الأحمر خلال تسليمه لهم الشقق والمنازل الجديدة بتوصيل صوتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث وجهوا له رسالة دعم وشكر، وهتفوا "إحنا عِشنا معاك وبندعمك في الفقر والغِنى يا سيسي".