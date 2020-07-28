ضبط طالب بالدقهلية نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية على "تليجرام" 

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أنّ المسؤول عن مجموعة مسماة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" عبر تطبيق "تليجرام"، نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية، أنّ وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية).

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الدقهلية، جرى استهداف المذكور وضبطه بمحيط محل إقامته، وعثر بحوزته على هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المُشار إليها، واشتراكه في عدة قنوات ومجموعات لنشر صور وأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 أثناء انعقاد لجان الامتحان.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشر أسئلة وإجابات الثانوية العامة، بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.