خالد أبو بكر يدعو إلى إنشاء وزارة للصيانة للحفاظ على الافتتاحات

حلل الإعلامي خالد أبو بكر، أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى المصريين، خلال افتتاحات المشروعات التي يحضرها على الهواء مباشرة.

وقال أبو بكر خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "كلمات الرئيس تعبر عن شخصية من يقود الدولة، معندهوش كتالوج أو كتاب ماشي عليه، ومش بيهمه أي حاجة غير كلمة الإصلاح والتنمية".

وأضاف، أن الرئيس دائمًا ما ينسب الإنجازات التي تحققه في عهده إلى المصريين و"زملائه في الحكومة"، ويرفض أن ينسبها إلى نفسه.

وأردف: "أتمنى أن يكون هناك وزير في الحكومة للصيانة، فالرئيس أكد على أهمية صيانة كل المباني، فمثلًا قد تكون اسمها وزارة المتابعة أو وزارة الأبنية الحكومية أو الإشراف على الصيانة، لضمان عدم تهالك المباني، التي تفتتحها الدولة بشكل مستدام".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".