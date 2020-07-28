خالد أبو بكر: أحاديث الرئيس إلى المصريين على الهواء جرأة شديدة جدا

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن المصريين تعودوا على الحصول على إشارات تخص الشكل والمضمون المتغير من الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء، خلال كل افتتاح يحضره.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "من حيث الشكل، يطل علينا الرئيس ساعات طويلة بنقل على الهواء مباشرة، وكلام يوجهه إلى كل المسؤولين، ويصدر لهم تعليمات على الهواء، وهو أمر غير معتاد في الدول التي تشبه مصر".

وتابع: "اعتدنا من الرئيس على النقاش في أدق التفاصيل على الهواء، وهو جرأة شديدة جدًا، مفيش حاجة مستخبية، والشوارع بتبقى كلها وطنية بعد أحاديث الرئيس، لأنهم اعتادوا على مشهد تقديم جديد من الرئيس لهم، والرئيس يستغلها للحديث مع الناس، ويحدثهم عن طريقة تفكيره وما يقلقهم وما يفكر".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".