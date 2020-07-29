سباق الدعاية الانتخابية يشتعل بين مرشحي الشيوخ ببني سويف

اشتعلت المعركة الانتخابية لمجلس الشيوخ في بني سويف، لكسب وتأييد الناخبين، حيث بدأت الأحزاب في دعم مرشحيها بكثافة سواء من خلال عقد لقاءات بالقواعد الشعبية والوحدات الحزبية في حضور المرشحين، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة الفيس بوك.

البداية بحزب مستقبل وطن والذي كثف من لقاءات مرشحيه بالقواعد الحزبية في المراكز، حيث عقد الحزب 4 لقاءات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة بمراكز الواسطى والفشن وببا بحضور مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، حيث تضمنت اللقاءات ضرورة عمل الجميع يدا واحدة من لحث المواطنين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية بصفة عامة وتأييد مرشحي الحزب بصفة خاصة.

ودفع الحزب بثلاثة مرشحين على المقاعد الفردية المخصصة للمحافظة وهم محمد علي عبد الفضيل، وأحمد محسن مبارك، ونبيل حميدة نقيب المحامين.

واتجهت أحزاب النور وحماة الوطن وصوت الشعب إلى دعم مرشحيهم على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، من خلال الإعلانات الممولة للنشر على أوسع نطاق، حيث دفع حزب النور بمرشح وحيد على المقعد الفردي، هو الدكتور شعبان عبد العليم أمين الحزب بالمحافظة، وعضو برلمان 2012، كذلك دفع حزب حماة الوطن بالمرشح أحمد حجازي المحامي كمرشح وحيد للحزب، فيما دفع حزب صوت الشعب، بمرشحين وهما حسني صادق مدير عام البرامج بالإذاعة، والعميد محمد ماهر ضابط شرطة، ودفع حزب الحركة الوطنية بمرشحه أحمد طه.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رسميا عن خوض 23 مرشحًا من محافظة بني سويف، على المقاعد الفردية الثلاثة، والتي جرى تخصيصها للمحافظة.