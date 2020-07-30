ضبط مرتكبي سرقة مكتب تأمينات الأجتماعية بالوايلي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (مدير أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه وجود كسر بشاشة إحدى ماكينات الصراف الآلى وإحداث تلفيات بأبواب منفذين للصرف وكسر إحدى الخزن "خالية من العهدة المالية، والعثور بداخل أحد المكاتب على الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .. عبارة عن (جاكوش، مقص حدادى، مفكات، مفاتيح مصطنعة).

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل للمبنى محل الواقعة بأسلوب "التسلق" وإحداث التلفيات المنوه عنها بإستخدام الأدوات التى عُثر عليها بمحل الواقعة، وأضاف بتمكنه من سرقة (مبلغ 14625 جنيه) من داخل درج حديدى خاص بأحد مكاتب الموظفين بالمبنى محل الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المبلغ إتهمه بالسرقة، وقرر بعدم إكتشافه سرقة المبلغ المالى المشار إليه أثناء إجراء الجرد على الكتب محل الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.