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هاني يونس نشر فيديو لتشطيب أول عمارة في الحي اللاتيني: بنعيد الأمجاد

كتب:

محمد عزالدين
03:23 م | الخميس 30 يوليو 2020
الحي اللاتيني

الحي اللاتيني

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء، فيديو من الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمدينة.

وعلق يونس: "دي أول عمارة بتتشطب كنموذج في الحي اللاتيني، الحي ده بنحاول نعيد أمجاد ما مضى، النهارده يوم العمران، تحيا مصر".

كما نشر "يونس" فيديو آخر للبحيرة الصناعية في الحي اللاتيني، قائلا: "شوفوا الميّة وحلاوتها مفيش ميّة في العالم بحلاوة ميّة الساحل عندنا، اتفرجوا وشوفوا الشغل".

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